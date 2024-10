Ma 71 lat i tańczy na rurze. Występuje na scenie w gigantycznych szpilkach

Mary Serritella znana pod pseudonimem Mary Caryl, to niezwykła kobieta, która krótko przed 60-latką postanowiła spełnić swoje marzenie o powrocie do aktywności fizycznej. Jak czytamy na jej oficjalnej stronie, w 2011 roku postanowiła pójść na pierwsze zajęcia pole dance tylko dla zabawy. W przeszłości trenowała gimnastykę artystyczną i trochę zatęskniła za sportem.

Po latach pracy i obowiązków rodzicielskich (ma trójkę dorosłych dzieci) odkryła pasję do tańca na wysokich szpilkach, co całkowicie odmieniło jej życie. Dziś, w wieku 71 lat startuje w zawodach w efektownym pole dance i odnosi sukcesy. W 2023 roku została wyróżniona tytułem Grand Master podczas turnieju Pole Art Italy.

Mimo wieku, regularnie uczestniczy w zajęciach pole dance, gdzie szlifuje swoje umiejętności tańca i gimnastyki artystycznej. Choć dziś ma na koncie wiele nagród i tytułów, w jednym z wywiadów przyznała, że na samym początku nie było łatwo i tylko dzięki swojej zawziętości doszła do zawodowego poziomu .

Influencerka-seniorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętni dzieli się z fanami swoją codziennością. Na jej Instagramie można zauważyć, że na scenie zazwyczaj występuje w niebotycznie wysokich, 20-centymetrowych szpilkach . Akrobacje, które widać na fotkach i filmikach wrzucanych do sieci zapierają dech w piersiach.

Pole dance to forma tańca, która łączy w sobie elementy akrobatyki i fitnessu. Choć często kojarzona jest z klubami nocnymi, jej korzenie sięgają daleko w przeszłość. Wywodzi się z tradycji cyrkowej oraz sztuk walki .

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!