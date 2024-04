Ma 72 lata. Kondycji zazdroszczą jej dużo młodsi

Człowiek jest z założenia piękny. Niestety we współczesnym społeczeństwie trochę wypatrzono ten obraz. Kobiety powiększają sobie usta, doczepiają wachlarze rzęs, dokładają sobie tam, a odejmują gdzie indziej. Mnie się to nie podoba. O ile jestem w stanie zrozumieć, że robią to starsze kobiet, nie pojmuję, dlaczego decydują się na to młodsze. Przecież mają piękne, jędrne ciała i świeżą cerę! Uważam, że sztucznie ingerując w swój wygląd, robią sobie w ten sposób krzywdę.