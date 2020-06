Ma 74 lata i schudła ponad 20 kg. Teraz jej sylwetka wygląda rewelacyjnie

74-letnia Joan MacDonald udowodniła, że o piękną sylwetkę można zawalczyć niezależnie od wieku. Dzięki regularnym ćwiczeniom schudła , osiągnęła upragnioną sylwetkę i zaczęła motywować innych do prowadzenia zdrowego trybu życia.

"Kiedy zaczęłam swoją transformację, nienawidziłam przymierzać ubrań, a w zasadzie większość rzeczy, które miałam w szafie, już na mnie nie pasowała. Miałam kilka koszulek i szortów w nudnych kolorach i dużych rozmiarach, które często nosiłam. Nie lubiłam siebie ani swojego stylu. Nawet przywykłam do myślenia, że zwyczajnie nie zasługuje na piękne ubrania i nic ładnego i tak by na mnie nie pasowało, bo mam już swoje lata" – przyznała w jednym ze wpisów. "Wszystko zmieniło się, gdy córka zabrała mnie na zakupy i zaczęła nalegać, bym kupiła ładne ubrania do ćwiczeń. Zobaczyłam siebie w kolorowych ubraniach o innych fasonach i zobaczyłam, że mimo wszystko, mam jeszcze wyrobione mięśnie" – opowiadała.