Ma 90 lat i wciąż zachwyca. Jak dziś wygląda słynna Alexis?

Joan Collins to gwiazda lat 80., odtwórczyni niezapomnianych ról i kreatorka stylu, który przeszedł do historii. Miłośniczka blichtru, luksusu i połysku, wniosła estetykę glamour na wyższy poziom. Jej okazały styl jest równie bogaty, co sam życiorys. Pięciokrotna mężatka, matka i babcia, aktorka ponad stu ról i "posiadaczka" recepty na długie życie — dzisiaj świętuje swoje 90. urodziny.

Hollywood stał przed nią otworem

Chociaż na koncie miała już wiele filmowych osiągnięć, imię Joan Collins obiegło cały świat, kiedy wcieliła się w rolę eleganckiej i wyrafinowanej Alexis Colby z "Dynastii". Niewiele osób wie, że w hitowym serialu pojawiła się już jako pięćdziesięciolatka, którą wielbiło całe Hollywood.

Pierwsze czarno-białe kadry z archiwum Joan Collins przedstawiają kobietę naturalną, ledwie muśniętą makijażem. Z głębokim i dzikim spojrzeniem, a także w ubraniach klasycznych, zabudowanych, dalekich od luksusu czy ekstrawagancji.

Przygodę z show-biznesem rozpoczęła już w wieku 9 lat. Podczas studiów w londyńskiej Royal Academy of Dramatic Art, dorabiała jako modelka.

Popularność w Hollywood przyniosła jej rola złej księżniczki Nellifer w filmie "Ziemia faraonów". Grywała w komediach, dramatach, westernach i filmach kostiumowych.

Okazała się także świetną autorką książek, wydając powieści takie jak "Niezwykle sławna" i bestsellery w temacie zdrowia i urody.

Z rąk królowej Elżbiety II otrzymała prestiżowe odznaczenie Imperium Brytyjskiego, przyczyniając się do rozsławienia kraju na całym świecie. Joan Collins może pochwalić się także wieloma nagrodami filmowymi – w tym Złotym Globem.

Rola jej życia

Sukces serialu "Dynastia" to zasługa Joan Collins, która swoją charyzmą, wyrazistością, sposobem bycia oraz efektownym stylem — przyćmiła wszystkie koleżanki z planu. Ile Joan Collins było w Alexis Colby, a ile Alexis zakorzeniło się w Joan Collins? Trudno powiedzieć.

Aktorka stworzyła postać, która wybiła się w męskim świecie, przeciwstawiła stereotypom, wykazała siłą charakteru i pragnieniem niezależności. Jej główną inspiracją do wykreowania postaci był sam Donald Trump.

Charyzmatyczna i ikoniczna Alexis na dobre wpisała się także na karty historii mody, definiując luksusowy styl lat 80., który co chwilę powraca do trendów. To Joan Collins była w pełni odpowiedzialna za kreacje, makijaż i fryzury Alexis, która zdaniem kostiumografa miała wyglądać skromniej i subtelniej, w stylu Chanel.

Joan Collins ikoną stylu

W latach 80. dominował przepych, a na ówczesnych tygodniach mody w Paryżu królowała ekstrawagancja i pełen blichtr. Zainspirowana kolekcją Ives Saint Laurent i Pierre Cardin, Joan Collins postanowiła podkreślić niezależność postaci oryginalnym stylem ubioru, który wręcz krzyczał i manifestował — więcej, bardziej i mocniej.

Tym samym na głowie Joan Collins zasiadły wielkie kapelusze z szerokim rondem, ramiona wsparły poduszki, uszy zdobiły kolczyki w rozmiarze XL, sylwetkę otulały geometryczne konstrukcje, a tkaniny pokrywały lśniące cekiny i futra.

Czerwone usta, podkreślone ciemnymi cieniami i wachlarzem rzęs oczy, bujne i tapirowane włosy to jej znaki charakterystyczne. Wyrazista aktorka często grała postaci kontrowersyjne, a nawet nieobliczalne.

Ona nie ściga się z czasem. Joan Collins zatrzymała wskazówki zegara

Joan Collins jako pierwsza dojrzała kobieta w wieku 49-ciu lat pojawiła się w rozbieranej sesji na okładce magazynu Playboy. Wówczas była marzeniem mężczyzn i ideałem dla kobiet, które próbowały naśladować jej styl.

Dziś Joan Collins jest zarówno artystką, jak i bizneswoman. Gwiazda wypuściła między innymi swoją linię kosmetyków, okularów i peruk.

Nie ma dla niej tematów tabu. Śmiało mówi o seksie w dojrzałym wieku i o błędach rodzicielskich, jakie popełniła. I wciąż zachwyca, chodząc w wieku 90-ciu lat na niebotycznie wysokich szpilkach.

