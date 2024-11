Nie ma dzieci. Po latach wyznała, co za tym stoi

Norowicz nie boi się mówić wprost o starzeniu się, dostrzegając w nim bolesną rzeczywistość. "Gdybym to ja odpowiadała za stworzenie ludzi, zorganizowałabym wszystko tak, żeby po pięćdziesiątce już się nie starzeli. Bo jak przekroczy się już tę granicę, to z roku na rok zaczyna być coraz gorzej" – przyznała w rozmowie z Plejadą, podkreślając, że choć starość jest nieuniknioną częścią życia, wcale nie widzi w niej zalet.

Nie zawsze miała łatwo. Rude włosy Heleny Nrowicz, które przyciągały uwagę za granicą, w Londynie czy Paryżu, w Polsce były powodem do krytyki i wytykania palcami. "Dziś myślę sobie, że gdybym była blondynką, spotkałoby mnie więcej dobrego w młodości (...). Natomiast na polskich ulicach wytykano mnie palcami i krytykowano" – wspomina.

W jednym z wywiadów opowiedziała o swojej traumie z dzieciństwa. Jako 12-letnia dziewczynka doświadczyła molestowania przez duchownego, który był autorytetem w jej lokalnej społeczności. "Ksiądz zapytał mnie, czy przypadkiem nie marznę. Odpowiedziałam mu, że trochę tak. Wtedy poprosił, żebym do niego podeszła, to mnie ogrzeje" – wspomina z bólem, opisując traumatyczne wydarzenie, które pozostawiło trwały ślad na jej życiu.

Helena Norowicz podkreśla także swoje podejście do naturalności i akceptacji starzenia się. W czasach, gdy zabiegi medycyny estetycznej stają się normą, ona świadomie zdecydowała, by tego unikać. "To nie tak, że tęsknię za młodością. Czasem po prostu nie chciałabym mieć na twarzy tych wszystkich cieni, bruzd i zmarszczek" – wyjaśnia, wskazując, że choć mogłaby poddać się botoksowi, wybiera autentyczność.