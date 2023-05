Ma córkę z Wroną. Pokazała jej zdjęcie. "Dajcie nam żyć"

Zofia Zborowska to polska aktorka i celebrytka, którą na Instagramie obserwuje ponad 490 tys. internautów. W 2019 roku gwiazda wzięła ślub cywilny z siatkarzem Andrzejem Wroną, a po 2 latach od ceremonii para doczekała się córeczki. Małżeństwo chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia, jednak chroni wizerunek dziecka. Podobną decyzję podjęła m.in. Joanna Opozda czy Anna Lewandowska, które często zasłaniają twarz pociech, używając kolorowych emotek.

Zborowska bierze przykład z koleżanek z branży i także stosuje podobny zabieg. Na Instagramie gwiazdy nie zobaczymy postów z wizerunkiem Nadziei, a jedyne fotografie to te, gdzie dziewczynka jest tyłem lub ze wspomnianymi wcześniej emoji. Niektórym fanom to nie wystarcza.

"Serio ktoś potrzebuje zdjęcia Nadzi (obcego sobie dziecka) od przodu? Ludzie to naprawdę nie mają co robić…",

"No i ładne ujęcie, cała mama"

Zborowska wraz z mężem zadecydowali, że nie będą dzielić się wizerunkiem pociechy. Para zdaję sobie sprawę, że im później pozwoli się potomkom na dostęp do social mediów, tym szczęśliwsze będą miały dzieciństwo.

Zborowska martwi się także, że do zdjęć Nadziei mogą mieć dostęp nieodpowiednie osoby.

