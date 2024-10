Ma drugą pracę. Za 90 minut bierze 600 złotych

- Coach czy proces coachingowy to jest proces terapeutyczny. To są bardzo głębokie transformacje. (...) One wcale nie muszą być mega głębokie, bo ktoś może przyjść z dosyć niskim celem, ale jeżeli przychodzą do mnie moi klienci i oni mają wysokie cele, chcą naprawdę coś w życiu osiągnąć czy to zawodowo, czy prywatnie, czy duchowo. Ja pracuję jako life coach, więc mam bardzo szerokie spektrum rażenia. Praca coacha od pracy psychologa różni się tylko tym, że ja nie pracuję z traumą. Ja pracuję z osobami, słucham mojego klienta po zasobach, albo po tych, które już ma albo po tych, które potrzebuje zdobyć, żeby dojść tam, gdzie sobie założył czy założyła - wyjaśniła.