Nie może przyjmować sakramentów. Nigdy nie ukrywał powodu

W mediach wciąż jest głośno o słowach Przemysława Babiarza. - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - stwierdził Babiarz w trakcie transmisji na żywo, odnosząc się do wykonanej w trakcie otwarcia igrzysk olimpijskich piosenki "Imagine" Johna Lennona.