Ma dziesięcioletnią córkę. Opowie jej o tym, co robiła w "Big Brotherze"?

Do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Big Brothera". Wyróżniała się nie tylko ekstrawaganckim wyglądem, ale również bezpruderyjnym zachowaniem. Nie bała się również na oczach widzów zabawiać z innym bohaterem show w jacuzzi.

Zdaje się jednak, że Maja Frykowska bardzo się od tego czasu zmieniła. Celebrytka całkowicie przewartościowała swoje życie, zostając protestantką. W 2014 r. wyszła za mąż, a rok później urodziła córkę. Czy Frytka kiedyś opowie jej, o tym, co robiła w młodości?

Maja Frykowska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś zachowywała się zupełnie inaczej niż teraz. Nie boi się jednak, że kiedyś córka ją za to skrytykuje?

