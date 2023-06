Ma na sobie tylko siateczkę. Wygląda zniewalająco

Aktorka dobrze wie, iż dodatki mają ogromne znaczenie w każdej stylizacji. Dlatego postawiła na sandałki z błyszczącymi paseczkami i na masywnych słupkach. Ponadto wybrała duże, wiszące kolczyki o intrygującym kształcie. A to wszystko w srebrze, czyli kolorze, który jest tym najbardziej pożądanym w sezonie wiosna-lato 2023 .

Anna Maria Sieklucka mogła zdecydować się na łagodny look, lecz to zupełnie nie w jej stylu. Po raz kolejny pokazała pazura, a zadziorny efekt uzyskała dzięki czerwonej szmince oraz włosom zaczesanym do tyłu w stylu "mokrej Włoszki".