Ma znaną córkę. Robi karierę pod nazwiskiem ojca

Ina Sobala doskonale wiedziała, że chce iść własną drogą. Właśnie dlatego, gdy poszła na studia, nie od razu przyznała się do tego, że jej mamą jest Małgorzata Pieńkowska. Jak się okazuje, niedaleko pada jabłko od jabłoni, bowiem córka gwiazdy również postanowiła zostać aktorką. Ostatnio udzieliła wywiadu serwisowi cozatydzien.tvn.pl, gdzie opowiedziała niełatwym zawodzie, który wybrała.

Nie bez powodu mówi się, że zawód aktora, to "ciężki kawałek chleba". Wielu artystów nie może liczyć na regularne wypłaty. Co jednak na ten temat sądzi Ina Sobala?

