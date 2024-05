Mało kto wie, kim jest jej córka. To znana aktorka

Małgorzata Pieńkowska urodziła się 19 maja 1965 r. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim dzięki roli w serialu "M jak miłość", gdzie zresztą gra do dziś. Aktorka jest dumną mamą Iny Sobali, która jest owocem jej w związku z dziennikarzem, Jackiem Sobalą. Niektórzy widzowie mogą kojarzyć jej córkę.

Małgorzata Pieńkowska nie ukrywała, że wiadomość o tym, że jej córka zamierza zdawać do szkoły teatralnej była dla niej ogromnym zaskoczeniem.

Ina Sobala miła już okazję wystąpić w wielu znanych produkcjach, takich jak "Chyłka", "Stulecie winnych" i "Pati". Aktorka ma na swoim koncie także rolę w "M jak miłość", jednak jak sama przyznała, w pewnym momencie postanowiła z niej zrezygnować. Czy mogła liczyć na specjalne względu ze względu na to, że jej mama jest sławna?

Porównując do siebie ich zdjęcia, nie da się ukryć, że są do siebie bardzo podobne. Pikanterii całej sprawie dodaje także ich nazwisko. W dodatku rok po roku ukończyły także tę samą szkołę, a dokładniej Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Czy Małgorzata Pieńkowska i Jolanta Pieńkowską są spokrewnione?

