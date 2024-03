Kontrowersyjne trendy na wiosnę 2024. Jeden z nich to hit w szafie Cichopek

Nosimy ją już nie tylko na co dzień, ale także na wielkie wyjścia, a nawet do pracy. W sklepach bez trudu znajdziemy spodnie, spódnice, sukienki, topy, a nawet dodatki z tym printem. Możemy stworzyć zarówno drapieżny total look, jak i wykorzystać jako główny element basicowej stylizacji. Jedyne, co może nas w tym przypadku ograniczać, to wyłącznie nasza wyobraźnia.