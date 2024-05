Ma tętniaka aorty. Mówi o "życiu z tykającą bombą"

Aktor blisko 20 lat temu dowiedział się, że żyje z wrodzoną wadą serca, jaką jest dwupłatowa, niedomykalna zastawka i poszerzająca się aorta. Do tej pory choroba nie dawała objawów, dlatego też nie zdecydował się na przejście skomplikowanej operacji. Niestety niedawno aktor dowiedział się, że musi jak najszybciej przejść zabieg, ponieważ zmiana się powiększyła.

Chociaż aktor miał wyznaczony termin operacji na początek maja, lekarze zdecydowali się na przełożenie zabiegu. Wszystko przez to, że Tolak zaraził się od córki opryszczką. Mężczyzna musi w pełni wyleczyć infekcję, aby lekarze mogli przeprowadzić zabieg na otwartej klatce piersiowej.

Aktor zaznaczył, że w jego głowie pojawiło się wiele myśli, zwłaszcza na temat ukochanej córeczki, dlatego też zdecydował się na operację. Gdy w zeszłym tygodniu pojechał do szpitala, okazało się, że złe samopoczucie nie wynika z emocji i stresu.

Aktor i podróżnik zaznaczył, że czeka na operację i wierzy, że będzie dobrze. Na koniec Tolak zaapelował też do swoich fanów.

