Ma za sobą 20 operacji. "Bóle występują na co dzień"

Maja Kapłon wzięła udział w 8. edycji "The Voice of Poland". Znalazła się w drużynie Michała Szpaka, i dotarła do ścisłego finału. Od dziecka zmaga się ze skoliozą. Aby móc normalnie funkcjonować przeszła aż 20 operacji. W 2019 roku w jej kręgosłupie pękł metalowy pręt. Przez błąd lekarski musiała szybko uzbierać zawrotną kwotę 5 mln złotych, aby uratować sytuację. Jak teraz wygląda jej codzienność?