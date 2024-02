Ma za sobą rozwód kościelny. Mówi, jak przebiegł

Mieczysław Hryniewicz jest jednym z najpopularniejszych aktorów serialu "Na Wspólnej". Prywatnie związany ze scenografką i malarką Ewą Strebejko, aktor ma za sobą rozwód kościelny z pierwszą żoną. To z nią ma syna Jakuba, z którym nie utrzymuje kontaktu.

Mieczysław Hryniewicz nie porusza zbyt często publicznie tematu pierwszego małżeństwa i syna. Jak wyjawił w rozmowie z "Faktem", z pierwszą żoną nie łączy go zupełnie nic. Wiele lat temu otrzymali rozwód kościelny, o który wnioskowała kobieta.

Jak na co dzień dba o małżeństwo i żonę?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!