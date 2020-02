WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ma żal do swojej matki. "Ona mnie nie lubi" Chociaż Natalia już jakiś czas temu wyprowadziła się z domu, to nadal tęskni za swoją mamą. Jest jej przykro, że dzwoni do niej rzadko, a do jej siostry codziennie. Dziewczyna myśli, że mam jej nie lubi. Natalia zaraz po maturze stwierdziła, że to dobry moment na wyprowadzkę. W kilka miesięcy znalazła mieszkanie, spakowała rzeczy i zaczęła życie na swój rachunek. Znalazła pracę, poszła na studia zaoczne i świetnie sobie radzi. Ma tylko jeden problem. W pustym mieszkaniu czuje się dość samotna. Liczyła, że jej mama będzie ją odwiedzać, ale niestety, rzeczywistość okazała się inna. Mama nie chce utrzymywać z nią kontaktów Dziewczyna nie rozumie, dlaczego jej mama tak rzadko do niej dzwoni, nie mówiąc już o wizytach. Natalia ma wrażenie, że jej mama za nią nie przepada. "Zawsze to ja dzwonię czy piszę pierwsza. Odwiedzam ich całkiem regularnie dwa razy w miesiącu. Mój tata zawsze mówi, że miło mnie widzieć, a mama nic. Zapytałam swoją starszą siostrę, czy jest tak samo oschła w stosunku do niej, jak do mnie. Powiedziała, że nie wie, o czym mówię, bo do niej pisze praktycznie codziennie. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Może zagaduje częściej do niej, bo ona ma dziecko i chce się dowiedzieć, jak żyje jej wnuczek? A może mnie zwyczajnie nie lubi? Nie wiem, co zrobić. Głupio mi o to zapytać" – napisała na forum WP Kafeteria. Natalia nie rozumie sytuacji, bo jak twierdzi, wcześniej miała dobry kontakt ze swoją mamą. "Pomagała mi we wszystkim. Często wychodziłyśmy razem na kawę albo na zakupy. Wspólnie wybierałyśmy moją kawalerkę, a teraz nawet nie pyta, co u mnie" - dodała. Forumowicze starali się zrozumieć sytuację Natalii. Podsuwali różne porady i pokazywali kolejne perspektywy. Wśród cennych wskazówek znalazły się również uszczypliwe pytania. "Może ona chce od ciebie odpocząć? Albo nie macie wspólnych tematów do rozmów?" – zapytał forumowicz. "Chyba jedynym rozwiązaniem będzie tu rozmowa. Zwyczajnie zapytaj, czemu nie chce się z tobą widywać" – rzucił inny obserwator wątku. "Po co się wyprowadzałaś, jak nie możesz żyć bez mamy?" - zapytał użytkownik forum. "Może ma do ciebie jakiś żal? Pytałaś? Może bardzo tęskni za tobą w domu i w ten sposób próbuje się do tego przyzwyczaić?" – zauważył użytkownik forum.