Ma znaną córkę. Nie wszyscy wiedzą o ich pokrewieństwie

Lesław Żurek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Początkowo nie marzył o karierze artysty. Wyjechał z rodzinnego Wrocławia do Krakowa, gdzie planował rozpocząć studia ekonomiczne. Zdecydował się na egzaminy do szkoły teatralnej, aby udowodnić byłej dziewczynie, że nie tak trudno zostać aktorem.