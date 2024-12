Ma znaną córkę. Też zagrała w "Klanie"

Piotr Cyrwus dał się poznać szerszej publiczności dzięki roli Ryszarda Lubicza w serialu "Klan", w którym występował od 1997 do 2012 roku. Prywatnie od wielu lat jest mężem aktorki Mai Barełkowskiej, z którą ma troje dzieci: synów Mateusza i Łukasza oraz Annę-Marię. Córka aktorskiej pary poszła ich śladami. Jak ojciec, także zagrała w "Klanie".

Piotr Cyrwus i jego 35-letnia obecnie córka, Anna-Maria Stachoń, pojawili się razem w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN". Dla wielu widzów mogło to być zaskakujące, ponieważ mało kto wiedział, że tych dwoje łączy pokrewieństwo.

"Jeśli myślisz, że w uzależnieniu głównym problemem jest alkohol czy narkotyki, to niestety jesteś w błędzie. Problemem jestem ja i moja głowa. Substancja była dla mnie rozwiązaniem " - wspominała we wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!