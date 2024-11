Ma znaną matkę. Nie noszą tego samego nazwiska

Maria Konarowska jest najbardziej znana widzom z roli Blanki Kowalczyk w serialu "Kopciuszek". Zagrała także Berenikę Gajewską, żonę Artura Kulczyckiego, w "Pierwszej miłości". Aktorstwo to jednak nie wszystko, czym się zajmuje. Obecnie współprowadzi program "Galileo". Była również finalistką pierwszej edycji programu "Azja Express".

Maria Konarowska jest córką znanych aktorów: Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego. Ma siostrę Hannę, która także wybrała aktorstwo. Choć z wykształcenia jest psychologiem, ostatecznie razem z siostrą zdecydowały się pójść śladami rodziców i zapisać do agencji aktorskiej.

"Jedna z najważniejszych osób w moim sercu, mój ukochany, mój facet, mój najlepszy przyjaciel i w ogóle najlepszy ktoś. Często powtarzam, że chyba musiałam zrobić coś dobrego w życiu, żeby zasłużyć sobie na takie wsparcie, miłość, troskę, zrozumienie, cierpliwość (nie wiem skąd ty jej tyle do mnie bierzesz) i masę śmiechu z kimś tak wyjątkowym. Kiedyś sobie ciebie wymyśliłam, ale nie miałam pojęcia, że istniejesz naprawdę, przewidywałam raczej materiał na książkę bestseller, a tymczasem trafiło mi się prawdziwe życie w życiu z tobą i każdy najlepszy nawet bestseller nie ma przy tym cienia szans" - pisała w dniu urodzin ukochanego, z którym pokazała wtedy zdjęcia.

Maria Konarowska zmieniła swój tryb życia na kilka lat przed zajściem w ciążę. Wcześniej był on rozrywkowy, a aktorka nie unikała imprez, papierosów i alkoholu.

