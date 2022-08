Maria Konarowska oberwała za brudne stopy córki. "»Złota« rada"

Okazało się, że aktorka usłyszała od jednej z matek obecnych na placu zabaw ostrą reprymendę za to, że jej córka ma brudne stopy. "»Jak pani może pozwalać, żeby dziecko było takie brudne? Widziała pani jego stopy?« - zagadnęła mnie mama na placu" - relacjonowała. Nie bez ironii dodała: "Miałam ochotę powiedzieć: »Stopy? To moje dziecko ma stopy!?«. Pani nie przyszło do głowy, żeby (jak już ją tak bardzo korci) spytać, co to za sytuacja. Pani założyła, nie tylko że nie wiem, że dziecko ma stopy, ale że nie dbam o nie".