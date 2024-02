Ma znanego męża i siostrę. Niewielu wie, że w rodzinie jest inny aktor

Aleksandra Popławska od lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych polskich aktorek. Widzowie mogli oglądać w takich produkcjach, jak "Belfer", "Kobiety mafii", "Stulecie Winnych", "Listy do M. 5" czy "Szadź". Regularnie występuje też w stołecznych teatrach.

Aktorką jest też jej młodsza siostra Magdalena, a talent odziedziczyły po mamie Marii Popławskiej, która przez lata była polonistką i instruktorką teatralną. Jakiś czas temu zdecydowała się przeprowadzić do Warszawy i założyć własną agencję aktorską.

Siostry Popławskie mogą się poszczycić wyjątkowo udanymi karierami w Polsce. Ostatnio wspólnie wystąpiły w trzecim sezonie popularnego serialu "Szadź", w którym Aleksandra gra jedną z głównych ról. W rozmowie z dziennikarką "Co za tydzień" aktorka opowiedziała m.in. o roli siostry. Zaznaczyła, że grane przez nie postaci są zupełnie od siebie różne.

Okazuje się jednak, że oprócz mamy, siostry i Marka Kality, czyli męża Aleksandry Popławskiej, także inny członek rodziny przejawia aktorskie zdolności. Chodzi o kuzyna znanych sióstr - Dariusza Chojnackiego, który również pojawił się we wspomnianym serialu.

- Nigdy nie było rywalizacji, wręcz przeciwnie, zawsze, jak któraś z nas nie może, to poleca siostrę. W serialu "Szadź" oprócz mojej siostry, gra mój partner Marek Kalita, który już pojawił się w nowym sezonie i jeszcze zagra mój kuzyn Dariusz Chojnacki. To jest rodzinny serial. Fantastycznie się z nimi gra, bo moja rodzina jest bardzo utalentowana (śmiech) - przyznała na łamach cozatydzien.tvn.pl.

Na swoim koncie ma występy w wielu filmach i serialach, a widzowie mogą go kojarzyć z ról w takich produkcjach, jak "Fuga", "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "25 lat niewinności" czy "Żeby nie było śladów".

