Ma znanego syna. Mało kto wie, że są spokrewnieni

Grzegorz Małecki jako młody mężczyzna sprawiał Seniuk niemałe problemy. Przez długi czas nie wiedział, co chce robić w życiu i do jakiej szkoły chce pójść. Choć przez osiem lat był uczniem szkoły muzycznej, gdzie kształcił się w grze na fortepianie, muzyka nie była dla niego. Ostatecznie podjął decyzję o aktorstwie, o czym nie poinformował matki.

Zanim Grzegorz Małecki zdecydował się zdawać do szkoły aktorskiej, studiował trzy inne kierunki. Gdy pojawił się na egzaminie do warszawskiej PWST, w komisji siedziała jego matka. Kiedy go zobaczyła, od razu opuściła salę. On natomiast udawał, że jej nie zna i zwracał się do niej "pani profesor". Absolwentem warszawskiej PWST został 2000 roku.