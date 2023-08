Machina ruszyła. Kolejna była Hefnera mówi, co działo się za murami domu Playboya

"Secrets of Playboy" to wstrząsająca produkcja, w której usłyszymy relacje kobiet, które poznały Hugh Hefnera. Niedawno na facebookowym profilu do sytuacji odniosła się Sondra Theodore, była dziewczyna biznesmena. To właśnie ona pierwsza nazwała mężczyznę "drapieżcą". Wspomniany dokument Alexandry Dean doczekał się drugiego sezonu. W jednym z odcinków wystąpiła sama Sondra razem z córką. "Mam nadzieję, że wysłuchanie naszej historii pomoże, w pewnym sensie, wam wszystkim" - napisała Theodore na Facebooku.