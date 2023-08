Była żoną Hugh Hefnera. Niesłychane, jak dziś wygląda

Jak sama poinformowała w mediach społecznościowych, niedługo światło dzienne ujrzy jej autorska książka "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", w której Crystal ujawni całą prawdę na temat życia w rezydencji "Playboya". Pomimo tego, że byłe "króliczki" od pewnego czasu zdradzają sekrety tego, co się w niej działo, była żona Hugh Hefnera obiecuje wyjawić fakty, o których nikt inny jeszcze nie mówił.