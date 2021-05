Maciej Musiał w kampanii szczepionkowej. Wystąpił razem ze swoim dziadkiem

Porucznik Marian Markiewicz jest autorytetem dla Macieja Musiała. "Dziadka szanuję i kocham go bardzo. Jest wspaniałym człowiekiem, który walczył i wyzwalał Wilno. Walczył z Rosjanami, po wojnie długo siedział w więzieniu. Był Żołnierzem Wyklętym. To niesamowite, ile on ma w sobie ciepła, radości i dobroci w kontraście do tego, co przeszedł" - powiedział aktor kilka lat temu.