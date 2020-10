Maciej Musiał zachęca do udziału w protestach. W komentarzach zawrzało

Aktor nigdy nie ukrywał tego, że jest bardzo religijny. W wywiadach często podkreślał, że nie wstydzi się swojej wiary, a często nawet pada ofiarą hejtu z tego powodu. "Hejt związany z wiarą też się zdarza. Co najdziwniejsze, od katolików. Czasami słyszę zarzuty, że to zdarza mi się w tym temacie powiedzieć, jest pod publiczkę. Mam czyste sumienie i tymi komentarzami się nie przejmuję"- wyznał w wywiadzie dla "Wprost.

Maciej Musiał zachęca do udziału w protestach

W komentarzach wywiązało się wiele kłótni i dyskusji. Część z obserwatorów było dumnych ze swojego idola, który solidaryzuje się z kobietami walczącymi o swoje prawa. Pojawiły się również głosy, że on jako katolik nie powinien popierać tego typu ugrupowań. " Taki wybór, że dewastują kościoły, obiekty kultury, profanują msze. To jest dojrzale zachowanie? Wstyd", "Niektórzy już wybrali, dewastują kościoły, profanują mszę i to jest to dojrzałe zachowanie? Panie Musiał, tak czas się wreszcie określić" – pisali internauci.