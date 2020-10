Maffashion pokazała swoją sylwetkę trzy tygodnie po porodzie. Wygląda świetnie, jak każda mama!

Maffashion pokazała swoją figurę 3 tygodnie po porodzie

Chociaż teraz jej cały świat kręci się wokół macierzyństwa, to blogerka szybko wróciła do pracy. Zaznacza jednak, że czuje się dobrze, a każda kobieta we własnym tempie powinna wracać do pracy. Maffashion nie zakrzywia rzeczywistości również co do macierzyństwa. Na swoich profilach w mediach społecznościowych otwarcie mówi, że czasem jest niewyspana, a jej mieszkanie nie zawsze przypomina wnętrz z katalogów IKEA.