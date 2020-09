Maffashion urodziła. Pokazała zdjęcie dziecka

Maffashion urodziła

Prawie w tym samym momencie Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański opublikowali fotografie na swoich profilach na Instagramie. Maffashion zamieściła zdjęcie swojego narzeczonego, jak przytula dziecię na łóżku, a aktor fotografię ze szpitala, na którym widać, jak blogerka karmi pociechę. Okazuje się, że Maffashion urodziła 10 września, ale dopiero teraz zdecydowali się, by poinformować o tym fanów. Oboje dodali taki sam opis do zdjęcia: "BJF 10.09.20". Kilka minut po zamieszczeniu postów, posypały się liczne gratulacje.

Jak widać, również w przypadku narodzin dziecka starali się uchronić swoją prywatność. Przypomnijmy, że Maffashion i Fabijański pierwszy raz byli widziani razem w listopadzie 2019 roku. Krótko potem aktor jej się oświadczył. Fabijański miał tak zawrócić w głowie Kuczyńskiej, że ta ponoć od razu się do niego wprowadziła i zaczęła snuć plany na temat ich wspólnej przyszłość. W jednym z wywiadów powiedziała wprost, że marzy się jej założenie rodziny.

Maffashion w ciąży

"Różne rzeczy po drodze ciąży mogą się wydarzyć. Mamy i przykłady z branży i wiele osób ma takie przykłady z własnego doświadczenia. To jest moja pierwsza ciąża i nigdy nie wiedziałam, jak się będę w niej zachowywała, jak się będę czuła i jak będę ją przechodziła. Z uwagi na zdrowotne aspekty, przez długi czas to nie był łatwy temat, to nie chciałam o tym mówić" - oznajmiła w "Dzień Dobry TVN"