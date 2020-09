Magda Butrym doceniona przez zagraniczną prasę. To ona wylansowała trend, na którym wzorują się Gucci i Prada

Magda Butrym wylansowała trend, na którym wzorują się topowe domy mody

"Materiał jest często postrzegany jako taki, który mocno pasuje do miesięcy letnich, a jednak projektanci tacy, jak Prada, Gucci i Versace wkomponowali go do nadchodzącego sezonu. Projektantką, która nadała trendowi współczesnego charakteru jest Magda Butrym" - pisze brytyjski Harper's Bazaar i cytuje fragment wypowiedzi projektantki, która przyznaje, że do stworzenia kolekcji zainspirowało ją polskie wzornictwo.