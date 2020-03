Magda Gessler dziękuje polskiej służbie zdrowia. "Stałam twarzą w twarz ze śmiercią"

Restauratorka nie pozostaje obojętna wobec kryzysu. W swoich mediach społecznościowych apeluje do swoich fanów, by pozostali w domu. Sama również przestrzega zaleceń i pozostaje w izolacji.

Magdalena Gessler o polskiej służbie zdrowia

Na jej profilu na Facebooku pojawił się wzruszający wpis, który miał być laurką nie tylko dla lekarzy czy pielęgniarek, ale dla wszystkich ratowników medycznych. "I w tych niebywale trudnych chwilach wyrażam wielki szacunek i oddaję hołd służbom medycznym, które niestrudzenie: dzień i noc, ponad siły, pracują dla nas! Narażając swoje życie! Razem z 'Body Chief' codziennie przekazujemy na SOR szpitala na Wołoskiej posiłki. To mogę dać od serca. A to, co mogę dać od rozumu to izolacja w domu. Świadomość, że w naszych rękach jest zwycięstwo" – napisała.