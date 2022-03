Magda Mołek o minusach odejścia z telewizji. Cierpi na pewną przypadłość

- Minusy są tego takie, że powoduje to moją bezsenność, ale poza tym sprawdzam się w nowej roli. Jestem od dwóch lat przedsiębiorczynią pełną gębą. Prowadzę swój biznes. Zresztą firmę miałam już kilkanaście lat temu, ale teraz naprawdę ją rozwijam. Mam swoich podwykonawców, budżetuję produkcję, dbam o wszystko od początku do końca, w tej roli się na nowo sprawdzam i to jest czadowe - powiedziała dziennikarka.