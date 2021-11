Barbara Kurdej-Szatan popłakała się u Mołek. "Stałam się naczelną niewdzięcznicą"

- Produkcja sama została zaskoczona tą sytuacją, także nie miałam żadnej wcześniej rozmowy. To był dzień, kiedy rano już napisałam swoje oświadczenie (...). Skończyłam spektakl o 22.00, chciałam to opublikować i zostałam zaskoczona w internecie informacją o moim zwolnieniu. Nie wiedziałam, co mam teraz zrobić - mówiła u Mołek.