Magda Mołek pokazała zdjęcie sprzed lat. Zmieniła się?

"Nie ma już niczego więcej, poza tym, kim jestem. To jest ta moja wolność i hasło "stanąć w prawdzie". Powiedzenie: od dzisiaj jestem wolna, robię to w swoim stylu, to jestem prawdziwa ja. Bycie tą panią z telewizji (...) przez 25 lat, to była moja postać z mikrofibry, forma przetrwania. (…) Mogłam mieć doła, mogłam być chora i sfrustrowana. Ale nikomu nie chciałam zawracać głowy. Sama sobie narzucałam formę bycia panią z telewizji, bez tego luzu" – powiedziała w wywiadzie udzielonym dla "Gali".