Magda Mołek pokazała piękne krajobrazy. Wystosowała też ważny apel

"Najpiękniejsze miejsca na tej planecie są na wyciągnięcie ręki! Spacer po lasach Beskidu Sądeckiego to jest magia. Zestawienie kolorów: zieleni ziemi i błękitu nieba nieustająco mnie wzrusza. Być może się starzeję, sentymentalna się zrobiłam. To tak, jakbym wróciła do domu, zawinęła do portu. Takie uczucie. A przyjeżdżam tu od 10 lat" - napisała pod zdjęciem.