Magda Mołek przez lata pracowała w śniadaniówkach. Zapytano ją, jak je ocenia

Magda Mołek jest niepodważalnym autorytetem w swojej dziedzinie. Przez lata zdobywała doświadczenia w mediach. Prowadziła "Fakty" w TVP Wrocław, później "Wydarzenia" w TV Puls, następnie przeszła do TVP, gdzie została prowadzącą program "Kawa czy herbata" oraz "Spełniamy marzenia", a od 2005 do 2019 roku zabawiała widzów "Dzień dobry TVN". Dziennikarka Jastrząb Post zapytała ją o to, jak ocenia obecne śniadaniówki.

Magda Mołek o programach śniadaniowych

"Nie mam czasu zastanawiać się, dokąd zmierzają śniadaniówki. Odkąd stamtąd odeszłam, w ogóle nie śledzę, nie widzę. Czasem rzucę okiem, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast nie zostaję na dłużej. W ogóle świat się zmienia. Wszystko się zmienia. Zastanawiam się tylko nad tym, czy będziemy umieli jako społeczeństwo zejść z tego wysokiego C. Bo tak rozkręciliśmy, rozwibrowaliśmy to zarządzanie emocjami, że pytanie, czy z tego wysokiego C jesteśmy w stanie zejść niżej, czy już nie" – powiedziała.