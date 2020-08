Magda Mołek o odejściu Kingi Rusin z DD TVN. "Poradzi sobie"

Mołek i Rusin przez 15 lat pracowały w "Dzień dobry TVN"

Gdy DD TVN startowało, w 2005 roku, Kinga Rusin prowadziła program na zmianę z Magdą Mołek. Nic więc dziwnego, że kiedy Rusin ogłosiła swoją decyzję, Mołek czym prędzej odezwała się do dawnej redakcyjnej koleżanki.

W rozmowie z dziennikarką "Jastrząb Post" Mołek zdradziła, co napisała w sms-ie skierowanym do Kingi. Było krótko i zwięźle. "Napisałam do Kingi sma-a i napisałam na Instagramie, że życzę jej lekkiego i wspaniałego życia po Dzień Dobry TVN", zdradziła dziennikarka.