Magda Mołek świętuje Tłusty Czwartek. "Książka zamiast pączka"

W Tłusty Czwartek osoby ze świata show-biznesu chwalą się w mediach społecznościowych, ile zjedli pączków. Natomiast Magda Mołek postawiła na świętowanie w bardziej kulturalny sposób. Zachęca nas, by zamiast słodkości wybrać książkę.

Magda Mołek opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię z książką. Zamiast słodkiej pokusy w Tłusty Czwartek wybrała lekturę. I to nie byle jaką, bo związana z jej rodzinnym miastem - Legnicą. Przy okazji poleciła książkę internautom, a oni chętnie oznajmiają, że dodadzą ją do listy lektur.

Magda Mołek o książce "Poniemieckie"

"Książka zamiast pączka? Ta książka tak. Kto mieszka na zachodnich ziemiach Polski, ręka w górę. To jest książka o was i dla was. "Poniemieckie" Karoliny Kuszyk, germanistki, polonistki i tłumaczki literatury niemieckiej, wreszcie dziewczyny z Legnicy, z mojej rodzinnej Legnicy, to opowieść o naszych ulicach, domach, mieszkaniach, przedmiotach - wszystkim, co poniemieckie a przecież jest nasze. No właśnie, czyżby?" - napisała dziennikarka w mediach społecznościowych.