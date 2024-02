Magdalena Biejat o kobietach w polityce. "Mają pod górkę"

Magdalena Biejat będzie się ubiegać o urząd prezydenta Warszawy w nadchodzących wielkimi krokami wyborach samorządowych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wicemarszałkini Senatu odniosła się do tego, w jaki sposób traktowane są kobiety, które działają m.in. na polskiej scenie politycznej. "Pouczanie, strofowanie, oskarżenia o kierowanie się emocjami - to powszechne doświadczenie kobiet, które działają publicznie. To też moje doświadczenie, również w rozpoczynającej się właśnie kampanii samorządowej" - podkreśliła.