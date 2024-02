Nie odpuszcza ws. aborcji. "Choćby miało mnie to kosztować stołek"

- Jeśli wywiązujemy się z innych obietnic zapisanych w programach koalicjantów, to dlaczego nie wywiązujemy się z tej jednej? Zwłaszcza że jeśli znów w szpitalu umrze kobieta, bo lekarze nie przerwali jej ciąży, to tym razem będzie to na nasze konto - alarmuje polityczka.