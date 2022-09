Magdalena Kumorek już tak nie wygląda. Aktorka przeszła metamorfozę

Tym zajmuje się obecnie Magdalena Kumorek

Aktorka opowiedziała w popularnym śniadaniowym formacie TVN-u o niezwykle ważnej dla niej sprawie - ochronie życia koni w Polsce. Przyznała, że te zwierzęta są jej bardzo bliskie i ma z nimi do czynienia do dziecka. - Jazda konna w pierwszym kroku jest dla mnie przede wszystkim przekroczeniem bariery lęku. Mam olbrzymi szacunek do tych wielkich, płochliwych, silnych zwierząt - powiedziała.