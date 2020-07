Magdalena Kumorek zachęca do pójścia na wybory 2020. Jej słowa dają do myślenia

Magdalena Kumorek na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie , w którym odniosła się do wyborów prezydenckich 2020.

Magdalena Kumorek o wyborach

Kumorek następnie powiedziała, że każdy z kandydatów na prezydenta ma zupełnie odmienne poglądy. Aktorka podkreśliła, że nie ma jednego dobrego modelu rządzenia krajem i każdy z kandydatów przedstawia w swoim programie politycznym to, co jest zgodne z jego własnym sumieniem, jego własnymi poglądami i nie musimy się z nim zgadzać. Mamy do tego prawo.