Magdalena Narożna pozowała topless. "Zastanawiam się, w co się ubrać"

Zespół Piękni i Młodzi zdobył sławę dzięki występowi w "Must be the music. Tylko muzyka". Od tamtej pory piosenki grupy robią furorę w serwisach streamingowych. Liderzy Pięknych i Młodych, Magda i Dawid Narożni byli małżeństwem, jednak ich związek się rozpadł. W 2019 roku poinformowali o swoim rozwodzie. Rozstanie odbyło się w atmosferze skandalu, a Dawid Narożny odszedł z zespołu. To nie wpłynęło jednak na popularność grupy.