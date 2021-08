Magdalena Narożna w tiulowej sukience. Wokalistka zaskoczyła kreacją

"Piękni i Młodzi"

Magdalena Narożna jest wokalistką "Pięknych i Młodych" od samego początku. Wcześniej współtworzyła jednak zespół z (byłym już) mężem Dawidem Narożnym oraz Dawidem Wilczewskim. Jako pierwsi wykonawcy muzyki disco polo w 2014 roku wspólnie dotarli do finału muzycznego programu "Must Be The Music. Tylko muzyka".