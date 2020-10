Magdalena Różczka unika deklaracji i wypowiedzi na temat polityki. Teraz zrobiła wyjątek

Magdalena Różczka na tematy prywatne wypowiada się niechętnie. Artystka nie miała cukierkowej sesji z partnerem na okładkach kolorowych magazynów. Magdalena Różczka chroni swoją prywatność, unika rozgłosu, trzyma się raczej na uboczu. Aktualnie, kiedy przez Polskę codziennie przechodzi fala manifestantów, niegodzących się na ograniczenie prawa do terminacji ciąży, aktorka również zabrała głos w tej sprawie. Opublikowała wymowną grafikę i dołączyła do niej hasła protestujących osób. To jej wyraz sprzeciwu na to, co dzieje się aktualnie w Polsce.