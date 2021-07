Magdalena Stępień opowiedziała o rozstaniu z Rzeźniczakiem. "Portale publikują zdjęcia Kuby z nową partnerką"

- Byłam w "Top model". Mówili, że mam "ciało bogini". Nagle ono się zmienia przez ciążę i dowiaduję się, że mój partner odchodzi do innej. Czuję się źle sama ze sobą. Wiem, że wygląd to nie wszystko, ale to jest straszny cios. O wszystkim, co się wydarzyło w ostatnim czasie, mówię ze łzami w oczach – przyznała w rozmowie z Plejadą.