Magdalena Stępień pokazała nowe zdjęcie chorego syna. Zobaczcie, co maluch ma w rękach

Magdalena Stępień przedstawiła koszty leczenia synka w Izraelu

"Zrobiłam, co mogłam, żeby się tutaj znaleźć. To dzięki wam i dzięki zbiórce, którą otworzyłam. Dzięki ludziom o dobrym sercu Oliwier znalazł się w jak najlepszych rękach. (…) Ani razu nie pomyślałam o tym, że żałuję tego, że jestem tutaj w Izraelu, dlatego jestem wam wdzięczna, a kiedyś to Oliwier będzie wdzięczny, że dzięki wam on się tutaj znalazł i że wydarzyło się to, co się wydarzyło" – powiedziała Magdalena Stępień na Instagramie.