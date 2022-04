Magdalena Stępień pokazała nowe zdjęcia z synkiem. "Wiara czyni cuda"

Syn Magdaleny Stępień ma bardzo rzadką odmianę nowotworu wątroby

"Od kilku miesięcy jestem skupiona wyłącznie na walce o życie mojego synka Oliwiera, to długa i trudna walka. Jest to dla mnie i moich bliskich ciężki czas. Jestem 24 h na dobę z Oliwierem, mamy lepsze i gorsze dni. (…) Ponieważ to dzięki wam zebrałam pieniądze na ratowanie Oliwierka, czuję się w obowiązku poinformować o przebiegu leczenia. (…) Okazało się, że zebrana kwota wystarczy nie tylko na badania, ale również na trzymiesięczne leczenie mojego syna" – zaczęła wpis.