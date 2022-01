Magdalena Stępień dziękuje za wsparcie. Oliwier jest po pierwszej dawce chemioterapii

"Oliwierek niebawem przejdzie chemioterapię, a później jeśli będzie taka możliwość, będzie leczony chirurgicznie. Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne, o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud" - napisała Magdalena Stępień, informując fanów o chorobie dziecka.