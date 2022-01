Conan Kaźmierski miał ciężkie dzieciństwo. Więzienie matki i zatrzymanie ojca odbiło się na jego psychice

Dagmara Kaźmierska to barwna postać w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł jej udział w hicie stacji TTV "Królowe życia". Kobieta nieraz wywoływała uśmiech na twarzach widzów dzięki dystansowi do siebie. Obok pozytywnych emocji pojawiły się też wokół niej kontrowersje. Czy powinna być promowana, jako osoba o przestępczej przeszłości? Dagmara Kaźmierska była bowiem skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji.